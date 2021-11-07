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«Барселона» может подписать Бакамбу на замену Агуэро

Дата публикации: 07-11-2021

«AS» пишет, что «Барселона» заинтересована в услугах Седрика Бакамбу, права на которого принадлежат «Бэйцзин Гоань». Каталонцам необходим сменщик Серхио Агуэро, поскольку тот регулярно остается вне игры из-за травм.

«Сине-гранатовые» уже начали переговоры с конголезским нападающим. Соглашение Бакамбу с «Бэйцзин Гоань» истекает в январе, потому «Барселоне» не придется платить за его переход.

Каталонцы давно интересуются 30-летним конголезцем. В сезоне 19/20 они рассматривали его кандидатуру в качестве замены Луису Суаресу. Также «Барселона» пыталась договориться о трансфере Бакамбу минувшим летом. Оба раза сделка не состоялась по причине больших финансовых запросов со стороны «Бэйцзин Гоань».

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