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Бывший помощник Конте может возглавить «Спартак»

Дата публикации: 07-11-2021

Лука Бьянкин, представляющий «La Gazzetta dello Sport», информирует, что «Спартак» может пригласить экс-помощника Антонио Конте на место Руя Витории. Речь идет о Паоло Ваноли.

«Стороны ведут переговоры. У меня нет информации, что они завершены, но в скором времени клуб и тренер могут согласовать условия сотрудничества. По моим данным, Ваноли ожидает обратной связи от «Спартака». Сам он готов приступить к работе с клубом в любой момент. Вместе с ним в Москву могут приехать еще несколько итальянских специалистов», - цитирует Бьянкина «РБ Спорт».

Добавим, что Ваноли был в тренерском штабе Конте во времена его работы в «Интере» и «Челси».

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