«Реал» продлит контракт с Винисиусом до 2028 года, отступные за игрока – 1 млрд евро

Дата публикации: 07-11-2021

По данным ресурса «ABC», «Реал» по окончании сезона планирует пролонгировать сотрудничество с Винисиусом Жуниором. Новый контракт будет действовать до 2028 года.



После переподписания годовая зарплата футболиста вырастет на 2 млн евро (до 5,5 млн евро). Помимо этого, он сможет рассчитывать на различные бонусы. Также увеличатся и отступные за Винисиуса. Вместо прежних € 700 000 000 евро они составят 1 млрд евро.



Бразилец оказался в «Реале» в 2018 году. До этого он защищал цвета «Фламенго». Соглашение игрока с мадридцами рассчитано до 2025 года.



По ходу нынешнего сезона 21-летний Винисиус выходил на поле в 15 встречах, в которых забил 9 мячей и сделал 7 голевых пасов.



Ценник на бразильца равняется 50 млн евро (источник - Transfermarkt.de).