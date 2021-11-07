«Ньюкасл» заинтересовался полузащитником «Арсенала»

Дата публикации: 07-11-2021

Маттео Гендузи, представляющий «Арсенал», может перейти в «Ньюкасл».



«Footmercato» утверждает, что боссы «сорок» заинтересованы в трансфере 22-летнего полузащитника. Оформить сделку стороны могут по окончании сезона, когда срок аренды футболиста завершится.



Гендузи воспитывался в академиях «Пари Сен-Жермен» и «Лорьяна». Игроком «Арсенала» он стал в 2018 году. «Пушкари» заплатили за его трансфер 8 млн евро.



Текущий сезон хавбек проводит в «Марселе» на правах аренды. В его активе 16 поединков (3 забитых мяча, 3 ассиста).



Рыночная стоимость Гендузи равняется 22 млн евро (Transfermarkt.de). Трудовой договор француза с лондонцами в силе до 2023 года.