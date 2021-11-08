Джеррард и Хазенхюттль — претенденты на пост главного тренера «Астон Виллы»
Дата публикации: 08-11-2021
«The Telegraph» назвал основных кандидатов на пост наставника «Астон Виллы».
Источник сообщил, что руководство клуба отдает предпочтение двум специалистам: Ральфу Хазенхюттлю, возглавляющему «Саутгемптон», и Стивену Джеррарду, тренирующему «Рейнджерс».
Среди других кандидатов значатся Томас Франк, работающий с «Брентфордом», Каспер Хьюлманд, возглавляющий датскую сборную, и Пауло Фонсека, который в настоящий момент остается без клуба.
«Астон Вилла» лишилась тренера после проигрыша «Саутгемптону» (0:1). Руководство «львов» решило освободить от должности Дина Смита, принявшего команду еще в 2018 году.
По итогам 11 туров «Вилла», набравшая 10 очков, располагается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.