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Джеррард и Хазенхюттль — претенденты на пост главного тренера «Астон Виллы»

Дата публикации: 08-11-2021

«The Telegraph» назвал основных кандидатов на пост наставника «Астон Виллы».

Источник сообщил, что руководство клуба отдает предпочтение двум специалистам: Ральфу Хазенхюттлю, возглавляющему «Саутгемптон», и Стивену Джеррарду, тренирующему «Рейнджерс».

Среди других кандидатов значатся Томас Франк, работающий с «Брентфордом», Каспер Хьюлманд, возглавляющий датскую сборную, и Пауло Фонсека, который в настоящий момент остается без клуба.

«Астон Вилла» лишилась тренера после проигрыша «Саутгемптону» (0:1). Руководство «львов» решило освободить от должности Дина Смита, принявшего команду еще в 2018 году.

По итогам 11 туров «Вилла», набравшая 10 очков, располагается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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