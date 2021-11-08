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Шевченко стал главным тренером «Дженоа»

Дата публикации: 08-11-2021

«Дженоа» на своем сайте сообщила о назначении Андрея Шевченко новым тренером команды.

Контракт экс-наставника украинской сборной рассчитан до лета 2024 года. На посту тренера итальянской команды он сменил Давиде Балладрини, трудовые отношения с которым были прекращены 6-го ноября.

В бытность футболистом Шевченко провел в Серии А 8 сезонов, выступая за «Милан». Будучи игроком клуба, он получил «Золотой мяч».

Прежним местом работы специалиста была сборная Украины, с которой он сумел дойти до четвертьфинала Евро-2020. Из национальной команды Шевченко ушел минувшим летом в связи с истечением контракта.

«Дженоа» после 12 туров находится на 18-ой строчке в Серии А, имея в своем активе всего 9 очков.

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