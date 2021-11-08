«Интер» хочет продлить контракт со Шкриньяром

Дата публикации: 08-11-2021

«Интер» планирует сохранить в своем составе Милана Шкриньяра.



Николо Скира пишет, что миланцы предложат защитнику пролонгировать соглашение. Новый контракт с 26-летним словаком будет рассчитан до лета 2026 года. Переговоры с футболистом должны стартовать на следующей неделе.



Срок действующего договора Шкриньяра с «Интером» актуален до 30.06.2023. Его зарплата в клубе равняется 3,2 млн евро за сезон.



Игроком миланцев Шкриньяр, являющийся воспитанником «Жилины», стал в 2017 году. «Нерадзурри» заплатил «Сампдории» за словацкого защитника 34 000 000 евро.



В сезоне 2021/2022 на счету футболиста 14 встреч (3 забитых мяча).