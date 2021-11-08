Лэмпард может возглавить «Норвич»

Дата публикации: 08-11-2021

Даниэль Фарке завершил работу в «Норвиче». Не спас специалиста даже первый выигрыш в сезоне. «Канарейки», победившие «Брентфорд» со счетом 1:2, по итогам 11 туров расположились на последнем месте в Премьер-лиге, имея в своем активе всего 5 очков. Подобная ситуация не устроила руководство клуба, которое решило прекратить сотрудничество с Фарке.



По данным «The Times», основным кандидатом на освободившееся место является Фрэнк Лэмпард. Помимо него, в шорт-листе «Норвича» значатся Люсьен Фавр, ранее возглавлявший «Боруссию» (Дортмунд), Стив Брюс (бывший наставник «Ньюкасла») и Джон Терри, работавший ассистентом тренера в «Астон Вилле».



Последним клубом Лэмпарда был «Челси», который он покинул в 2021 году. Сам англичанин готов вернуться к работе тренером.