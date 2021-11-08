Захарян привлек внимание «Ливерпуля»

Дата публикации: 08-11-2021

«Liverpool News» сообщил об интересе «Ливерпуля» к Арсену Захаряну, выступающему за «Динамо». Помимо «мерсисайдцев», в списке претендентов на 18-летнего хавбека значатся «Барселона» и «Челси». Потенциальная сумма сделки – 15 млн евро.



Ранее СМИ писали, что трансфер Захаряна также рассматривает «Боруссия» (Дортмунд). Немецкая команда просматривала полузащитника, но дальше этого дело не зашло. Руководство «Динамо» и агент футболиста официальных запросов не получали.



За основу москвичей Арсен выступает с ноября 2020 года. В нынешнем сезоне он выходил на поле в 14 поединках (2 забитых мяча, 7 ассистов). Его соглашение с клубом действует до лета 2024 года.



Стоимость Захаряна составляет 9 млн евро (согласно оценке Transfermarkt.de).