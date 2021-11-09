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«Манчестер Сити» и «Барселона» обсуждают обмен игроками

Дата публикации: 09-11-2021

По данным портала «Goal», «Барселона» и «Ман Сити» могут совершить интересный обмен.

Каталонцы давно следят за Рахимом Стерлингом. Однако на прямую покупку вингера «сине-гранатовые» рассчитывать не могут в связи с высокой стоимостью игрока. Руководство «Манчестер Сити» нашло выход из данной ситуации. «Горожане» готовы обменять Стерлинга на Френки де Йонга. Если испанская команда согласится на сделку, то, помимо футболиста «Сити», сможет рассчитывать еще и на компенсацию в 20 млн евро.

Стерлинг в сезоне 21/22 провел 15 поединков (2 гола, 2 ассиста). Transfermarkt.de оценивает футболиста в 90 млн евро.

На счету де Йонга 13 встреч за каталонцев в текущем сезоне (2 ассиста). Ценник на него равняется 90 000 000 евро.

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