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Дентиньо покинул донецкий «Шахтер» после 10 лет игры за клуб

Дата публикации: 09-11-2021

На сайте «Шахтера» появилась информация об уходе Дентиньо. «Горняки» поблагодарили бразильца за время, проведенное в составе команды.

«Выражаем благодарность Дентиньо за преданность, самоотдачу, стремление помогать клубу в любой ситуации, красивую игру и важные мячи. Желаем успехов и новых побед в футболе и жизни!» - написала пресс-служба клуба на сайте донецкой команды.

Цвета «горняков» Дентиньо, являющийся воспитанником «Коринтианса», защищал с 2011 года. Всего в его активе 197 поединков в футболке «Шахтера». Вместе с донецким клубом бразилец 6 раз становился чемпионом УПЛ, 5 раз побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

В текущем сезоне Дентиньо сыграл 7 игр, в которых отличился 2 голами.

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