Среди игроков «МЮ» зреет бунт против Сульшера

Дата публикации: 09-11-2021

«Daily Mail» сообщает, что игроки «МЮ» недовольны Оле Гуннаром Сульшером.



Боссы «манкунианцев» не планировали расставаться с норвежцем до конца сезона, но качество игры и результаты клуба могут заставить их поменять решение. Кроме того, вопросы касательно квалификации тренерского штаба появились и у футболистов «Юнайтед».



В числе недовольных значится Бруну Фернандеш. По мнению португальца, у норвежца нет четкого плана игры для команды, а его тактика слишком проста для других клубов. Не устраивает ситуация и Роналду, который удивлен тем, как сильно упали стандарты в команде в сравнении с периодом 12-летней давности.



Непонятен футболистам и выбор Сульшером состава. Так, находящийся на спаде Магуайр, продолжает играть, а Ван де Беку шанса проявить себя тренер не дает.