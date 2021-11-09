Новый контракт Пиоли с «Миланом» будет рассчитан до 2024 года

Дата публикации: 09-11-2021

Стефано Пиоли в скором времени может продлить сотрудничество с «Миланом». Информацию в своем «Twitter» разместил Николо Скира.



Инсайдер подчеркнул, что новое соглашение с 56-летним тренером будет рассчитано до лета 2024 года. Зарплата специалиста увеличится до 3 млн евро за сезон (ранее он получал на 1 миллион меньше).



Пиоли принял «россонери» осенью 2019 года и сумел добиться с командой неплохих результатов. В прошлом сезоне клуб под его руководством финишировал вторым в Серии А, завоевав путевку в Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше «Милан» делит лидерство с «Наполи». При этом за 12 туров команда не потерпела ни одного поражения в чемпионате.



Действующий контракт Пиоли с «Миланом» заканчивается ближайшим летом.