«Ливерпуль» нацелился на 16-летнего шотландца

Дата публикации: 09-11-2021

Керр Смит может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Игрок «Данди Юнайтед» заинтересовал «мерсисайдцев». Однако заполучить 16-летнего футболиста будет не так просто. Среди претендентов на шотландца значатся «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Об этом информирует «The Sun».



Смит выступает на позиции центрального защитника, но может сыграть и на фланге. Он является воспитанником «Данди Юнайтед». Дебют Керра в основе клуба состоялся в феврале этого года.



В нынешнем сезоне Смит выходил на поле в футболке шотландской команды в 11 встречах (без результативных действий).



Контракт защитника с «мандаринами» рассчитан до конца мая 2023 года. Портал «Transfermarkt» оценивает стоимость юного шотландца в 100 тысяч евро.