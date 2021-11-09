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«Ливерпуль» нацелился на 16-летнего шотландца

Дата публикации: 09-11-2021

Керр Смит может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Игрок «Данди Юнайтед» заинтересовал «мерсисайдцев». Однако заполучить 16-летнего футболиста будет не так просто. Среди претендентов на шотландца значатся «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон». Об этом информирует «The Sun».

Смит выступает на позиции центрального защитника, но может сыграть и на фланге. Он является воспитанником «Данди Юнайтед». Дебют Керра в основе клуба состоялся в феврале этого года.

В нынешнем сезоне Смит выходил на поле в футболке шотландской команды в 11 встречах (без результативных действий).

Контракт защитника с «мандаринами» рассчитан до конца мая 2023 года. Портал «Transfermarkt» оценивает стоимость юного шотландца в 100 тысяч евро.

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