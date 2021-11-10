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В Италии назвали фаворита в борьбе за Алексея Миранчука

Дата публикации: 10-11-2021

Издание «Ilgiorno» рассказало о возможных вариантах продолжения карьеры Алексея Миранчука. По данным ресурса, хавбек «Аталанты» может уйти из клуба уже зимой.

Основным претендентом на россиянина считается «Торино». Туринская команда намерена арендовать Миранчука на 1,5 года с последующим обязательным выкупом. Интерес к футболисту также проявляет «Сассуоло».

Примечательно, что в «Аталанте» новость об уходе россиянина опровергли.

«Это фейк. Клуб ни с кем не обсуждал трансфер Миранчука и не собирается отпускать его», - заявил Джованни Сартори, являющийся спортивным директором команды из Бергамо, «Чемпионату».

Ранее агент игрока Вадим Шпинев заявил, что его клиент готов рассмотреть вариант с арендой в другой клуб из Италии.

В 8 встречах текущего сезона Алексей отдал 1 голевую передачу. Стоимость полузащитника равняется 13,5 млн евро («Transfermarkt»).

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