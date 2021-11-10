«ПСЖ» намерен подписать Бензема

Дата публикации: 10-11-2021

«El Nacional» утверждает, что «Пари Сен-Жермен» хочет вернуть Карима Бензема во Францию. Парижане планируют оформить переход форварда в 2023 году, когда он получит статус свободного агента.



Клуб рассматривает вариант с подписанием игрока в связи с уходом Килиана Мбаппе. «ПСЖ» нужны топ-игроки с французским паспортом, поэтому руководству «красно-синих» также интересен трансфер Поля Погба.



Будущее Бензема в «Реале» остается под вопросом. 33-летний бомбардир не спешит продлевать контракт с мадридцами. Более того, есть информация, что ему хотелось бы завершить карьеру на родине. Переезд в Париж при таком раскладе выглядит вполне реальным.



В нынешнем сезоне Бензема провел за «Реал» 15 поединков, отличившись 14 раз и сделав 8 ассистов. Ценник на футболиста составляет 25 млн евро (по версии Transfermarkt.de).