Роналду может покинуть «МЮ», если клуб не выйдет в Лигу чемпионов

Дата публикации: 10-11-2021

Криштиану Роналду может завершить сотрудничество с «Ман Юнайтед» в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов по окончании сезона.



Звёздного португальца не устраивают амбиции команды, и он не хочет посвятить заключительные годы своей карьеры выступлениям в Лиге Европы. Такая информация появилась на страницах «Daily Express».



Напомним, Роналду перебрался в «МЮ» из «Ювентуса» летом 2021 года. Ранее форвард уже играл за «красных дьяволов» в 2003-2009 годах.



В сезоне 2021/2022 на его счету 13 поединков в составе английской команды, в которых он отличился 9 раз и сделал 1 результативный пас. Контракт 36-летнего футболиста с командой Сульшера истекает летом 2023 года.



На данный момент в чемпионате Англии сыграно 11 туров. За этот отрезок «манкунианцы» сумели добыть лишь 17 очков и располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.