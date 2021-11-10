Источник: ЦСКА планирует усиление состава зимой

Дата публикации: 10-11-2021

Нобель Арустамян рассказал о ближайших трансферных планах ЦСКА. По данным инсайдера, «армейцы» намерены серьезно усилиться этой зимой.



В ходе очередного выпуска на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Арустамян заявил следующее: «Есть информация, что ЦСКА приобретет 1 или 2 качественных футболистов. Когда я вижу нападение «красно-синих», мне становится по-настоящему страшно».



8-го ноября ЦСКА сообщил о расставании с Седриком Гогуа. Ивуариец и клуб договорились расторгнуть контракт по взаимному согласию.



Прошлый сезон «армейцы» закончили на 6-й строчке в РПЛ. Клуб впервые за долгое время не получил путевку в еврокубки. В текущем сезоне в активе команды Алексея Березуцкого 23 очка после 14 туров. Московская команда располагается на пятом месте в таблице чемпионата.