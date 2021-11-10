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У игрока 1хСтавка сыграл суперэкспресс с выигрышем в 12 миллионов рублей

Дата публикации: 10-11-2021

 

Мы привыкли слышать и видеть самые разные истории успеха. Кто-то находит клад в земле, кто-то участвует в невероятных шоу с суперпризами победителям, а кто-то “просто” долго и упорно трудится. Но есть люди, которые показывают способности зарабатывать на своих знаниях спорта и доказывают, что нет ничего невозможного.

Фантастические чутье и интуицию продемонстрировал один из игроков букмекерской компании 1хСтавка. У него сыграл невероятный экспресс из 20 событий, которые дали итоговый коэффициент в 8402.58. Счастливыми для Александра из Подольска стали предпоследние выходные октября.

Вот как выглядел победный экспресс:

 

В этом экспрессе у игрока случилось 3 возврата - на домашних матчах “Вест Хэма”, “Ромы” и “Интера”, но и без этого итоговый выигрыш вышел максимально приятным, ведь сумма ставки составила 1500 рублей. Александр получит 12 603 761,74 рублей.

Как видим, выигрышной для игрока стала стратегия делать ставки на футбольные матчи из самых разных чемпионатов. Но это лишь один из возможных путей к победе, игроки 1хСтавка в состоянии выбрать свой собственный - и компания предоставит им оптимальные условия для этого.

Интересно, что ставка была сделана с помощью мобильного приложения для Android, которое предоставляет те же возможности, что и веб-версия. Ежедневно тысячи игроков используют его для ставок, оперативно реагируя на события в мире спорта. И, как видим, иногда это позволяет сбываться самым дерзким планам.

Делайте прогнозы на спортивные события на 1хСтавка - и побеждайте с любимыми клубами!

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