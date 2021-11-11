«Ювентус» предложил Рэмси «Роме». Туринцы готовы платить валлийцу 60% зарплаты

Дата публикации: 11-11-2021

По информации «Calciomercato», «Ювентус» хочет избавиться от Аарона Рэмси, который так и не сумел проявить себя в Италии.



Туринцы уже предложили хавбека другим командам, в числе которых значится и «Рома». Клуб готов отдать футболиста в бесплатную аренду и взять на себя часть расходов по его зарплате (60% от ее размера). Второй стороне за 1,5 года сотрудничества с Рэмси, оставшиеся до завершения контракта с туринцами, придется заплатить ему порядка 1,5 млн евро.



Ранее СМИ сообщали, что «Ювентус» готов расторгнуть соглашение с валлийцем, чтобы тот смог подыскать себе новое место работы.



В Турин Рэмси перебрался в 2019 году. В сезоне 21/22 на его счету 5 игр за «бьянконери» (без результативных действий).