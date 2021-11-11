Хавбек «Краснодара» может продолжить карьеру в Турции

Дата публикации: 11-11-2021

«MSV Foot» утверждает, что Реми Кабелла может продолжить карьеру в другом чемпионате. Игроком «Краснодара» интересуются несколько турецких команд, среди которых «Бешикташ».



В начале этого сезона француз заявил, что у него нет сомнений в правильности своего решения относительно перехода в российский клуб. Так он отреагировал на статью, появившуюся на портале Peuple-vert.fr, где сообщалось, что Кабелла допускает, что он сделал ошибку, подписав контракт с «Краснодаром».



Соглашение атакующего полузащитника с «быками» истекает ближайшим летом. В текущем розыгрыше РПЛ на его счету 14 матчей (3 забитых мяча, 4 голевые передачи).



По итогам прошлого сезона 31-летнего футболиста признали лучшим игроком «Краснодара».