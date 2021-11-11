«Ливерпуль» хочет купить форварда «Вильярреала»

Дата публикации: 11-11-2021

«TBR», ссылаясь на Фабрицио Романо, сообщает о желании «Ливерпуля» заполучить Арно Данжума Груневелда.



Интерес к вингеру англичане проявляли еще минувшим летом. Однако тот в итоге стал игроком «Вильярреала». «Ливерпуль» это не остановило, «мерсисайдцы» вновь попробуют оформить переход 24-летнего голландца.



Прошлый сезон Груневелд провел в составе «Борнмута». «Вильярреал» выкупил права на футболиста в августе 2021 года. Трансфер обошелся испанцам в 23,5 млн евро. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано до лета 2026 года.



В текущем сезоне он выходил на поле в 15 матчах, отличившись 7 раз и отдав 2 результативных паса.



Transfermarkt.de оценивает Арно в 25 млн евро.