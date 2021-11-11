Свернуть список

Рангник стал фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Дата публикации: 11-11-2021

Ральф Рангник может переехать в Англию. Руководителя направления по спорту и развитию «Локомотива» прочат на должность наставника «МЮ». Информацию опубликовало издание «The Sun».

Источник утверждает, что именно Рангник является основным кандидатом на замену Сульшера. Немец мог возглавить «манкунианцев» в 2019 году, когда руководство «Юнайтед» собиралось уволить норвежца. Однако тогда Сульшеру удалось сохранить свой пост.

Сам Рангник готов возглавить топ-клуб из Манчестера, о чем ранее сообщили ряд источников.

Контракт немца с «Локомотивом» действует до 2024 года. В московской команде он занимается вопросами, связанными со стратегическим планированием и построением взаимодействия между командами различных возрастов и резервом.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close