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Джеррард возглавил «Астон Виллу»

Дата публикации: 12-11-2021

В Twitter-аккаунте «Астон Виллы» появилась информация о подписании соглашения со Стивеном Джеррардом.

Пресс-служба английской команды разместила в соцсети следующую запись: «Клуб «Астон Вилла» с радостью сообщает о том, что Стивен Джеррард стал новым наставником команды».

Ранее в СМИ появились отдельные подробности соглашения между специалистом и «львами». Сообщалось, что он подпишет 3-летний контракт и будет наиболее высокооплачиваемым тренером среди всех наставников, когда-либо возглавлявших бирмингемцев. При этом о финансовых условиях соглашения информация раскрыта не была.

Прежним клубом Джеррарда был «Рейнджерс», с которым он выиграл шотландский чемпионат в сезоне 20/21.

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