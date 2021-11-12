Джеррард возглавил «Астон Виллу»

Дата публикации: 12-11-2021

В Twitter-аккаунте «Астон Виллы» появилась информация о подписании соглашения со Стивеном Джеррардом.



Пресс-служба английской команды разместила в соцсети следующую запись: «Клуб «Астон Вилла» с радостью сообщает о том, что Стивен Джеррард стал новым наставником команды».



Ранее в СМИ появились отдельные подробности соглашения между специалистом и «львами». Сообщалось, что он подпишет 3-летний контракт и будет наиболее высокооплачиваемым тренером среди всех наставников, когда-либо возглавлявших бирмингемцев. При этом о финансовых условиях соглашения информация раскрыта не была.



Прежним клубом Джеррарда был «Рейнджерс», с которым он выиграл шотландский чемпионат в сезоне 20/21.