Свернуть список

«Ньюкасл» хочет бесплатно подписать Инсинье

Дата публикации: 12-11-2021

«Ньюкасл» рассматривает вариант с подписанием Лоренцо Инсинье. Информация появилась в «Twitter» Николо Скиры.

Журналист рассказал, что английская команда наблюдает за ситуацией относительно нового контракта Инсинье. Действующее соглашение вингера с «Наполи» заканчивается ближайшим летом. Неаполитанцы подготовили для него новый контракт с заметным снижением зарплаты. Если стороны не договорятся, то по завершении сезона «сороки» попытаются заполучить игрока бесплатно.

За «Наполи» Лоренцо выступает с 2010 года. В сезоне 2021/2022 в его активе 14 встреч во всех клубных турнирах. В них он отличился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Стоимость 30-летнего итальянца равняется 48 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close