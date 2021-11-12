«Ньюкасл» хочет бесплатно подписать Инсинье

Дата публикации: 12-11-2021

«Ньюкасл» рассматривает вариант с подписанием Лоренцо Инсинье. Информация появилась в «Twitter» Николо Скиры.



Журналист рассказал, что английская команда наблюдает за ситуацией относительно нового контракта Инсинье. Действующее соглашение вингера с «Наполи» заканчивается ближайшим летом. Неаполитанцы подготовили для него новый контракт с заметным снижением зарплаты. Если стороны не договорятся, то по завершении сезона «сороки» попытаются заполучить игрока бесплатно.



За «Наполи» Лоренцо выступает с 2010 года. В сезоне 2021/2022 в его активе 14 встреч во всех клубных турнирах. В них он отличился 5 забитыми мячами и 4 результативными передачами.



Стоимость 30-летнего итальянца равняется 48 млн евро.