«Монако» готов продать Тчуамени за 50 млн евро

Дата публикации: 12-11-2021

«Монако» готов попрощаться с хавбеком Орельеном Тчуамени. Он может уйти из команды в зимнее ТО или по окончании сезона.



Согласно сведениям Goal.com, «монегаски» оценивают 21-летнего футболиста, уже успевшего дебютировать во французской сборной, в 50 000 000 евро. Среди потенциальных претендентов на Тчуамени значатся несколько европейских грандов, среди которых «Челси», «МЮ» и «Ювентус».



В своё время опорник выступал за молодежные команды «Артига» и «Бордо». «Монако» выкупил права на него в 2020 году. Сделка обошлась княжескому клубу в 18 млн евро.



В текущем розыгрыше Лиги 1 Тчуамени выходил на поле в 12 играх (1 забитый мяч). Его трудовой договор с «красно-белыми» рассчитан до июня 2024 года. Ценник на Орельена равняется 35 млн евро (по версии ресурса Transfermarkt.de).