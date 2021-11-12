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Миранчук может стать первой покупкой Шевченко в «Дженоа»

Дата публикации: 12-11-2021

«Calciomercato» пишет, что вероятность ухода Алексея Миранчука из «Аталанты» этой зимой очень велика. Подписать полузащитника хочет «Дженоа».

Россиянин может оказаться первой покупкой Андрея Шевченко на посту тренера «грифонов». Боссы команды согласились выделить наставнику определенный бюджет для усиления команды. Трансфер Миранчука интересен украинскому специалисту.

Ранее в ряде источников появилась информация, что хавбек близок к уходу из «Аталанты», где он получает мало игрового времени. В качестве претендентов на 26-летнего футболиста назывались такие клубы как «Сампдория», «Сассуоло» и «Торино».

За «Аталанту» Миранчук выступает с осени 2020 года. В этом сезоне на его счету 8 поединков (1 ассист). Сайт Transfermarkt.de оценивает игрока сборной России в 13,5 млн евро.

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