«Динамо» готово заплатить 8 млн евро за полузащитника «Фенербахче»

Дата публикации: 13-11-2021

По информации «CNN Turk», карьера Димитриоса Пелькаса, выступающего за «Фенербахче», может продолжиться в России.



Источник пишет, что у футболиста не сложились отношения с наставником турецкой команды Витором Перейрой. Данная ситуация сказывается на его положении в клубе.



В России 28-летним полузащитником интересуется «Динамо», которому на руку конфликт футболиста с тренером. За Пелькаса столичный клуб готов выложить 8 млн евро.



Минувшим летом интерес к игроку проявлял «Спартак», но «жёлтые канарейки» отклонили его предложение в € 8,5 млн.



Пелькас защищает цвета «Фенербахче» с осени 2020 года. В сезоне 21/22 на его счету 11 встреч за клуб (без результативных действий). Ценник на хавбека составляет 7 млн евро (Transfermarkt.de).