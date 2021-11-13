Игрок «Челси» может покинуть клуб зимой, на него претендует «Боруссия» Д

Дата публикации: 13-11-2021

Ресурс «Goal» сообщил о желании Хакима Зиеша уйти из «Челси» в зимнее трансферное окно. Причиной тому является недостаток игрового времени. Марокканца не устраивает сложившаяся ситуация, в связи с чем он готов сменить клуб в январе.



Главным претендентом на полузащитника считается «Боруссия» (Дортмунд). Немцы хотят взять 28-летнего хавбека в аренду.



Состав «Челси» Зиеш пополнил в 2020 году, перебравшись из «Аякса». За игрока сборной Марокко «синие» заплатили 40 000 000 евро. Соглашение Хакима с лондонцами действует до июня 2025 года.



В текущем сезоне он провел за «Челси» 10 встреч, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.



Transfermarkt.de оценивает хавбека в 38 млн евро.