Свернуть список

Игрок «Челси» может покинуть клуб зимой, на него претендует «Боруссия» Д

Дата публикации: 13-11-2021

Ресурс «Goal» сообщил о желании Хакима Зиеша уйти из «Челси» в зимнее трансферное окно. Причиной тому является недостаток игрового времени. Марокканца не устраивает сложившаяся ситуация, в связи с чем он готов сменить клуб в январе.

Главным претендентом на полузащитника считается «Боруссия» (Дортмунд). Немцы хотят взять 28-летнего хавбека в аренду.

Состав «Челси» Зиеш пополнил в 2020 году, перебравшись из «Аякса». За игрока сборной Марокко «синие» заплатили 40 000 000 евро. Соглашение Хакима с лондонцами действует до июня 2025 года.

В текущем сезоне он провел за «Челси» 10 встреч, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.

Transfermarkt.de оценивает хавбека в 38 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close