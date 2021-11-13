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«Барселона» нашла спонсора, который будет платить 100 млн евро в год

Дата публикации: 13-11-2021

«Mundo Deportivo» пишет, что кризис для «Барселоны», по всей видимости, скоро останется в прошлом. «Сине-гранатовым» удалось найти спонсора, который окажет клубу финансовую поддержку.

Сообщается, что представители «Барселоны» уже обсуждают условия сотрудничества с арабской компанией. Именно она готова стать спонсором команды. Если это случится, каталонцы смогут рассчитывать на ежегодные финансовые вливания в размере 100 млн евро. Предполагаемые партнеры «сине-гранатовых» имеют отношение к властям Саудовской Аравии.

Не исключено, что арабская компания станет титульным спонсором клуба, поскольку соглашение с «Rakuten» истекает в следующем году.

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