Икарди намерен покинуть «ПСЖ» летом

Дата публикации: 14-11-2021

Мауро Икарди готов уйти из «Пари Сен-Жермен» по завершении сезона. Информацию об этом в своем «Твиттере» разместил Санти Аюна.



Журналист написал, что аргентинца не устраивает его положение в парижском клубе, потому по окончании сезона 21/22 он намерен сменить команду. Летом 2021 года Икарди мог оказаться в «Ювентусе», но туринцам не удалось договориться с «ПСЖ» о его переходе.



Полноценным игроком «красно-синих» Мауро стал в 2020 году. Его трансфер обошелся клубу в 70 млн евро. До этого центрфорвард провел за французскую команду 1 год на правах аренды.



В текущей кампании на его счету 14 поединков за «ПСЖ», в которых он отметился 3 забитыми мячами. Контракт аргентинца действует до июня 2024 года.



Ориентировочная стоимость Икарди составляет 35 миллионов евро («Transfermarkt»).