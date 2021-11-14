Стерлинг может перейти из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Дата публикации: 14-11-2021

По данным «Daily Express», карьера Рахима Стерлинга, права на которого принадлежат «Ман Сити», может продолжиться в «Арсенале».



Заполучить игрока хочет лично Микель Артета, возглавляющий «пушкарей». Специалист прекрасно знаком с возможностями вингера, поскольку работал с ним в «Манчестер Сити». Стерлинг вполне может принять предложение «канониров», так как известно, что футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает в составе «горожан».



Ранее СМИ писали об интересе к Стерлингу со стороны «Барселоны». За «Сити» 26-летний Рахим играет с 2015 года. В сезоне 21/22 футболист был задействован в 15 встречах (2 забитых мяча, 2 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает англичанина в 90 млн евро.