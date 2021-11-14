«Барселона» может зимой арендовать Вернера у «Челси»

Дата публикации: 14-11-2021

Тимо Вернер может переехать в Испанию. «Marca» утверждает, что бомбардиром «Челси» и сборной Германии интересуется «Барселона».



Хави, недавно возглавившему «сине-гранатовых», интересен вариант с переходом Вернера. Каталонцы намерены договориться об аренде немца уже зимой. В «Барселоне» рассматривают и других кандидатов, среди которых Стерлинг, выступающий за «Манчестер Сити», и Кавани из «Манчестер Юнайтед». Однако именно Вернер считается основной целью испанского гранда.



В составе «Челси» Тимо проводит второй сезон. После того, как лондонцы подписали Ромелу Лукаку, Вернер стал получать значительно меньше игрового времени.



В сезоне 2021/2022 в активе 25-летнего форварда 10 поединков. В них он занес в свой актив 2 гола и 1 результативный пас.