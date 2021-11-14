«Манчестер Сити» возобновит переговоры по Кейну в январе

Дата публикации: 14-11-2021

Гарри Кейн вскоре может стать игроком «Ман Сити».



«Горожане» намерены возобновить переговоры по трансферу форварда в январе. При этом «Тоттенхэм», владеющий правами на нападающего, не хочет отпускать его. Руководство «шпор» заверило Антонио Конте, возглавляющего команду, что Кейна удастся сохранить в составе. Однако солидная компенсация может заставить лондонцев пересмотреть свое решение.



28-летний голеадор является воспитанником «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне в активе Кейна 16 поединков в составе «шпор» (7 забитых мячей, 2 результативных паса).



Ценник на Гарри равняется 120 млн евро (Transfermarkt.de), а срок действия его контракта с клубом завершается в 2024 году.



Источник – «ESPN».