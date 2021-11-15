«МЮ» заинтересован в услугах Зидана

Дата публикации: 15-11-2021

По данным «The Times», Зинедин Зидан может заменить Уле-Гуннара Сульшера в «Ман Юнайтед». Под руководством норвежца «манкунианцы» не показывают высоких результатов, потому боссы команды всерьез рассматривают вариант с приглашением француза.



В составе английского клуба в настоящий момент выступают экс-футболисты «Реала». Боссы «Юнайтед» надеются, что наличие в клубе Варана и Роналду поможет убедить Зидана ответить согласием на их предложение.



Ранее СМИ писали о другом кандидате на пост наставника «Манчестер Юнайтед». Речь шла об одном из функционеров «Локомотива». Причем именно Ральфа Рангника называли основным претендентом на это место.



В текущем сезоне «красные дьяволы» после 11 туров занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ.