Свернуть список

«МЮ» заинтересован в услугах Зидана

Дата публикации: 15-11-2021

По данным «The Times», Зинедин Зидан может заменить Уле-Гуннара Сульшера в «Ман Юнайтед». Под руководством норвежца «манкунианцы» не показывают высоких результатов, потому боссы команды всерьез рассматривают вариант с приглашением француза.

В составе английского клуба в настоящий момент выступают экс-футболисты «Реала». Боссы «Юнайтед» надеются, что наличие в клубе Варана и Роналду поможет убедить Зидана ответить согласием на их предложение.

Ранее СМИ писали о другом кандидате на пост наставника «Манчестер Юнайтед». Речь шла об одном из функционеров «Локомотива». Причем именно Ральфа Рангника называли основным претендентом на это место.

В текущем сезоне «красные дьяволы» после 11 туров занимают 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close