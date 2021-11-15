«Челси» заинтересован в подписании Инсинье

Дата публикации: 15-11-2021

Карьера Лоренцо Инсинье может продолжиться на Туманном Альбионе. Вариант с подписанием форварда «Наполи» рассматривает «Челси». Информацию опубликовало издание «Marca».



Вероятность того, что нападающий не продлит сотрудничество с «Наполи», достаточно велика. Неаполитанцы предлагают Инсинье новый контракт с меньшей зарплатой, что его не устраивает. Если стороны не найдут компромисс, то уже летом футболист станет свободным агентом.



Отмечается, что «Челси» следит за ситуацией и по окончании сезона попытается заполучить 30-летнего итальянца бесплатно, удовлетворив его финансовые запросы.



В сезоне 2021/2022 на счету Инсинье 14 матчей за «партенопейцев» (5 забитых мячей, 4 ассиста).



Согласно оценке портала «Transfermarkt», стоимость Лоренцо равняется 48 000 000 евро.