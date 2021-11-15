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«Реал» интересуется игроком «Флуминенсе»

Дата публикации: 15-11-2021

«AS» пишет, что Луис Энрике, защищающий цвета «Флуминенсе», вскоре может перебраться в Европу. Интерес к 20-летнему вингеру проявляет «Реал».

Договориться о переходе бразильца «сливочные» планируют в зимнее трансферное окно. Если Энрике станет игроком «Реала», то первое время, вероятно, будет выступать во второй команде мадридцев.

Известно, что футболист воспитывался в структуре «Флуминенсе». Его дебют в основе команды состоялся в прошлом году в матче против «Палмейраса». Соглашение бразильца с клубом рассчитано до сентября 2025 года.

В нынешнем сезоне Энрике провел 28 игр (4 забитых мяча, 2 голевые передачи). Рыночная стоимость Луиса составляет 3,5 млн евро.

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