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«Валенсия» хочет приобрести полузащитника «Вулверхэмптона»

Дата публикации: 15-11-2021

В «Twitter» Экрема Конюра появилась информация об интересе «Валенсии» к Адама Траоре. Испанская команда намерена договориться о переходе 25-летнего хавбека уже зимой.

Соглашение Траоре с «Вулверхэмптоном» завершается летом 2023 года. В ближайшее время англичане планируют убедить испанца подписать новый контракт сроком на 3 года.

Траоре обучался футболу в академии «Барселоны» и даже провел несколько матчей в основе «сине-гранатовых». Однако закрепиться в первой команде ему не удалось. В 2015 году он перебрался в «Астон Виллу». «Вулверхэмптон» выкупил его контракт летом 2018 года.

В сезоне 21/22 Адама сыграл 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

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