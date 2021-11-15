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«Арсенал» намерен продать форварда Пепе

Дата публикации: 15-11-2021

По информации ресурса «Football London», «Арсенал» планирует выставить на трансфер Николя Пепе.

Ивуариец перебрался в Лондон летом 2019 года. За крайнего полузащитника «пушкари» заплатили «Лиллю» 80 млн евро. Однако заиграть в основе ему не удалось, поэтому в зимнее трансферное окно «Арсенал» планирует продать Пепе. За футболиста лондонская команда хочет выручить порядка 30 миллионов евро. При этом в настоящее время претендентов на 26-летнего ивуарийца нет.

Соглашение Пепе с командой Микеля Артеты рассчитано до июня 2024 года. В нынешнем сезоне Николя был задействован в 9 поединках. В его активе 1 забитый мяча и 3 результативных паса.

Рыночная стоимость вингера составляет 35 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

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