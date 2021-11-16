Игрок ЦСКА может перейти в «Галатасарай»

Дата публикации: 16-11-2021

На ресурсе «Fanatik» появилась информация о возможном уходе Яки Бийола из ЦСКА. Источник сообщил, что словенец может переехать в Турцию.



В своем составе 22-летнего хавбека хочет видеть «Галатасарай». Представители «жёлто-красных» планируют начать переговоры с агентами Бийола после паузы, вызванной матчами сборных. Сам футболист уже дал согласие на переход в турецкую команду.



Напомним, ЦСКА подписал словенца в 2018 году. «Армейцы» заплатили за него «Рудару» 0,4 млн евро. Прошлый сезон Яка провел в «Ганновере» на правах аренды, после чего вернулся в Москву. В текущем розыгрыше на его счету 14 встреч, в которых он отметился 1 голом и 1 ассистом.



Ценник на Бийола равняется 2,5 млн евро («Transfermarkt»).