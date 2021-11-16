Президент «ПСЖ» намерен продать Неймара летом

Дата публикации: 16-11-2021

По данным «El Nacional», Неймар может уйти из «ПСЖ» в летнее межсезонье.



Нассер Аль-Хелаифи, являющийся президентом парижан, намерен продать 29-летнего бразильца по окончании сезона. Он уже связался с несколькими топ-клубами Европы, чтобы обсудить с ними возможность трансфера. Аль-Хелаифи надеется извлечь из сделки максимальную выгоду. Среди команд, в которых может оказаться Неймар, значатся английские клубы и «Барселона». Примечательно, что именно за каталонцев бразилец выступал до переезда во Францию.



В текущем сезоне Неймар провел в составе «красно-синих» 11 поединков (3 забитых мяча, 3 голевых паса). Его соглашение с клубом действует до июня 2025 года.



Сайт Transfermarkt.de оценивает бразильца в 100 млн евро.