«Интер» планирует продлить контракт с Димарко

Дата публикации: 16-11-2021

Миланский «Интернационале» намерен сохранить в своем составе Федерико Димарко. Информацию об этом разместил ресурс «Calciomercato».



Боссы клуба довольны игрой 24-летнего защитника и хотят предложить ему новый трудовой договор с улучшенными условиями. Действующее соглашение сторон истекает ближайшим летом. По новому контракту срок его сотрудничества с клубом увеличится до 2026 года.



Димарко воспитывался в академии «Интера». В основе миланцев он дебютировал в декабре 2014 года. В сезоне 2021/2022 в активе защитника 15 матчей. В них он стал автором 2 забитых мячей и 2 результативных передач.



Стоимость футболиста составляет 13 млн евро (по данным «Transfermarkt»).



В 2021 году Димарко впервые получил вызов в национальную команду Италии.