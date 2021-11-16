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«Интер» планирует продлить контракт с Димарко

Дата публикации: 16-11-2021

Миланский «Интернационале» намерен сохранить в своем составе Федерико Димарко. Информацию об этом разместил ресурс «Calciomercato».

Боссы клуба довольны игрой 24-летнего защитника и хотят предложить ему новый трудовой договор с улучшенными условиями. Действующее соглашение сторон истекает ближайшим летом. По новому контракту срок его сотрудничества с клубом увеличится до 2026 года.

Димарко воспитывался в академии «Интера». В основе миланцев он дебютировал в декабре 2014 года. В сезоне 2021/2022 в активе защитника 15 матчей. В них он стал автором 2 забитых мячей и 2 результативных передач.

Стоимость футболиста составляет 13 млн евро (по данным «Transfermarkt»).

В 2021 году Димарко впервые получил вызов в национальную команду Италии.

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