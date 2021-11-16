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«Ювентус» обошел «Рому» в борьбе за Закарию

Дата публикации: 16-11-2021

Николо Скира в своем Twitter-аккаунте написал, что основным претендентом на Дениса Закарию, защищающего цвета «Боруссии» (Менхенгладбах), стал «Ювентус». Конкурентом туринцев в борьбе за хавбека была «Рома», но «бьянконери» удалось обойти римлян.

По данным журналиста, месяцем ранее представители «Ромы» начали переговоры с агентом Закарии касательно перехода 24-летнего опорника. Однако сам Денис изъявил желание стать игроком «Ювентуса».

Швейцарец выступает за «Боруссию» с 2017 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги на его счету 2 гола и 1 результативный пас в 10 матчах за клуб из Менхенгладбаха.

Соглашение Закарии с «жеребятами» рассчитано до следующего лета. Ценник на хавбека равняется € 27 млн («Transfermarkt»).

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