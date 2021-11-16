«Ювентус» обошел «Рому» в борьбе за Закарию

Дата публикации: 16-11-2021

Николо Скира в своем Twitter-аккаунте написал, что основным претендентом на Дениса Закарию, защищающего цвета «Боруссии» (Менхенгладбах), стал «Ювентус». Конкурентом туринцев в борьбе за хавбека была «Рома», но «бьянконери» удалось обойти римлян.



По данным журналиста, месяцем ранее представители «Ромы» начали переговоры с агентом Закарии касательно перехода 24-летнего опорника. Однако сам Денис изъявил желание стать игроком «Ювентуса».



Швейцарец выступает за «Боруссию» с 2017 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги на его счету 2 гола и 1 результативный пас в 10 матчах за клуб из Менхенгладбаха.



Соглашение Закарии с «жеребятами» рассчитано до следующего лета. Ценник на хавбека равняется € 27 млн («Transfermarkt»).