«Ювентус» обошел «Рому» в борьбе за Закарию
Дата публикации: 16-11-2021
Николо Скира в своем Twitter-аккаунте написал, что основным претендентом на Дениса Закарию, защищающего цвета «Боруссии» (Менхенгладбах), стал «Ювентус». Конкурентом туринцев в борьбе за хавбека была «Рома», но «бьянконери» удалось обойти римлян.
По данным журналиста, месяцем ранее представители «Ромы» начали переговоры с агентом Закарии касательно перехода 24-летнего опорника. Однако сам Денис изъявил желание стать игроком «Ювентуса».
Швейцарец выступает за «Боруссию» с 2017 года. В текущем розыгрыше Бундеслиги на его счету 2 гола и 1 результативный пас в 10 матчах за клуб из Менхенгладбаха.
Соглашение Закарии с «жеребятами» рассчитано до следующего лета. Ценник на хавбека равняется € 27 млн («Transfermarkt»).