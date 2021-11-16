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«Манчестер Юнайтед» начнет переговоры с Де Хеа по новому контракту

Дата публикации: 16-11-2021

«МЮ» решил продлить сотрудничество с Давидом Де Хеа. В ближайшее время «красные дьяволы» собираются начать переговоры с голкипером о новом контракте. Информацией поделился ресурс «Fichajes».

Срок действия текущего соглашения с испанцем ограничен июнем 2023 года. В нынешнем сезоне Де Хеа показывает отличную игру, что не укрылось от глаз руководства клуба и тренерского штаба. Столь успешное выступление побудило боссов «манкунианцев» заблаговременно предложить вратарю новый контракт.

На это решение также повлияли проблемы, возникшие с пролонгацией соглашения Поля Погба. Договориться с французом клубу не удалось, потому по окончании сезона он сможет уйти из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента.

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