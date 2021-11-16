В «Милане» готовы удвоить зарплату Леау

Дата публикации: 16-11-2021

Николо Скира рассказал о деталях нового контракта Рафаэля Леау с «Миланом».



В текущем сезоне португалец является одним из лидеров нападения «россонери». Руководство итальянцев впечатлено игрой левого вингера и готово удвоить ему зарплату, если тот согласится продлить сотрудничество с клубом.



Миланцы подготовили для Леау соглашение до 2026 года (текущий контракт истекает в 2024 году). По новому договору годовая зарплата португальца увеличится до 3,7 млн евро. Сейчас он получает 1,8 млн евро за сезон.



Жоржи Мендес, представляющий интересы Леау, временно приостановил переговоры с клубом, чтобы обсудить с футболистом новые условия сделки.



В текущем сезоне 22-летний португалец отличился 5 раз и сделал 2 ассиста в 16 поединках за «Милан».