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Лэмпард хочет возглавить «Лестер», если Роджерс уйдет в «МЮ»

Дата публикации: 17-11-2021

«Eurosport» пишет, что Фрэнк Лэмпард надеется продолжить свою тренерскую деятельность в чемпионате Англии. Экс-тренер «Челси» намерен трудоустроиться до завершения сезона. Ему интересен вариант с «Лестером», который сейчас тренирует Брендан Роджерс. Если тот решит покинуть «лис», то Лэмпард может занять его место.

Ранее ряд источников сообщали, что Роджерс сменит «Лестер Сити» на «Манчестер Юнайтед». Руководство «красных дьяволов» недовольно работой Уле Гуннара Сульшера и подыскивает ему замену.

Также сообщалось, что Лэмпард был одним из главных кандидатов на пост наставника «Норвича», но этот вариант 43-летнего специалиста не устроил.

Напомним, 4 июня 2019-го англичанин возглавил свою бывшую команду – лондонский «Челси». 25 января 2021 стало известно о его отставке.

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