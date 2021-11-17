Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении «FAN ID»

Дата публикации: 17-11-2021

В Госдуме не стали затягивать с вопросом введения «FAN ID». 16-го ноября депутаты проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении. Предложение по внедрению паспортов болельщиков также одобрили в комитете Госдумы по физкультуре и спорту.



Кроме того, известно, что руководитель данного комитета Дмитрий Свищев пообещал учесть пожелания владельцев клубов и болельщиков во втором чтении законопроекта.



«FAN ID» функционировал в России на Кубке конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Он представлял собой персонифицированную карту, которую предстояло оформить каждому, кто решит приобрести билет на футбол. Владельцам «FAN ID» были доступны определенные льготы на время проведения турниров. Данная система также применялась на минувшем Евро-2020.



Источник – «РИА Новости».