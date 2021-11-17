«Динамо» продлило контракт с Шуниным

Дата публикации: 17-11-2021

На сайте «Динамо» появилась информация о продлении соглашения с Антоном Шуниным до июня 2024 года. Срок действия прежнего контракта истекал ближайшим летом.



Шунин воспитывался в структуре «Динамо». Его дебют в основе москвичей состоялся в 2007 году. Голкиперу принадлежит рекорд по числу встреч, проведенных за «бело-голубых» в российской истории.



В текущем сезоне на счету Антона 11 встреч в составе «Динамо», в 3-х из которых ему удалось не пропустить. Стоимость 34-летнего футболиста равняется 2,5 млн евро («Transfermarkt»).



В составе российской сборной Шунин принимал участие на Евро-2020. Опытный страж ворот появился на поле всего в одном матче турнира (против Бельгии), который его команда проиграла со счетом 0:3.