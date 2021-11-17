«Барселона» готова предложить за Адейеми 40 млн евро, «Боруссия» Д – 35 млн евро

Дата публикации: 17-11-2021

Sport1.de информирует, что борьба за подписание Карима Адейеми из «Зальцбурга» продолжается.



До конца недели «Барселона» собирается направить предложение по форварду. За игрока австрийской команды каталонцы готовы выложить 40 млн евро.



Одним из основных конкурентов «сине-гранатовых» является «Боруссия» (Дортмунд). Сообщается, что немецкий клуб предлагает за 19-летнего нападающего 35 млн евро, не считая бонусов. В Дортмунде Карима ждёт долгосрочный контракт с зарплатой 5 000 000 евро.



Отмечается, что именно «шмели» лидируют в борьбе за одарённого бомбардира благодаря своей репутации. Здесь молодые игроки быстро прогрессируют.



Среди других претендентов на Адейеми назывались «Ливерпуль», «Бавария» и «РБ Лейпциг».