Райола обсудит с «Ювентусом» будущее де Лигта и Бернардески

Дата публикации: 17-11-2021

Мино Райола собирается встретиться с представителями «Ювентуса» для обсуждения будущего своих клиентов в Турине. Речь идет о Бернардески и де Лигте. Такой информацией поделилось издание «Calciomercato».



Бернардески связан с туринцами контрактом до конца сезона. В «Ювентусе» хотят, чтобы хавбек продлил сотрудничество с клубом, несмотря на заметное снижение зарплаты, которое его ожидает. Будущее футболиста в Турине остается под вопросом.



С де Лигтом «бьянконери» также хотят оформить новую сделку. При этом к защитнику есть устойчивый интерес со стороны «Барселоны». Отступные за 22-летнего голландца равняются 120 млн евро, а его соглашение с итальянским грандом заканчивается в 2024 году. В «Юве» уверены, что де Лигт останется в клубе.